Grevesmühlen : Sicherheitstipps für Senioren

von svz.de

01. April 2019, 07:30 Uhr

Wie schütze ich mich vor dem Enkeltrick? Auch der Sozialverband VdK Ortsgruppe Grevesmühlen widmet sich diesem Thema und lädt zu einer Veranstaltung am Montag, 8. April, um 16 Uhr im Museums- und Vereinshaus, Am Kirchplatz 5, in Grevesmühlen ein. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Als Referent konnte der pensionierte Polizeibeamte und VdK-Neumitglied Horst Deininger gewonnen werden, der aus seiner langjährigen Tätigkeit im Kriminaldauerdienst Wismar viele Maschen der Betrüger kennt und hilfreiche Sicherheitstipps geben kann.

Die Teilnehmer des Vortrags in Grevesmühlen bekommen Ratschläge, wie sie sich richtig verhalten sollen, wenn Kriminelle beispielsweise vor der Haustür stehen oder anrufen. Notwendig ist die Veranstaltung geworden, weil sich die Berichte über Betrug häufen.