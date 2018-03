Museum Gadebusch : So lebten wir in der DDR

Museumsanlage Gadebusch sucht Exponate, die Auskunft über den Alltag im Osten Deutschlands geben

von Holger Glaner

14. März 2018, 05:00 Uhr

Von Muckefuck über den Rügener Badejungen bis zum Rostocker Hafenbräu. Rema Andante, KC 85, Farbfernseher namens „Chromat“. Duosan Rapid, Elsterglanz oder aber das legendäre Handrührgerät RG 28. Was weiter westlich für ratloses Stirnrunzeln sorgt, ruft zwischen Rostock und Suhl Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hervor. Die Verantwortlichen der Museumsanlage Gadebusch wollen daran erinnern, wie und womit die Menschen in der DDR gelebt haben und planen deshalb eine Sonderausstellung.

„Wir haben vor ein paar Jahren schon mal so eine Ausstellung gestaltet. Die Resonanz war riesig. Viele Besucher haben sich darin wiedergefunden“, sagt Kornelia Neuhaus-Kühne. Spielzeug, Küchengegenstände, Schallplatten, Orden, Bücher, extrem dehnbare Nylon-Einkaufsnetze und sogar noch ungeöffnete Weinflaschen fanden sich seinerzeit in der proppevollen Ausstellung wieder. Allesamt übrigens von Bürgern aus der Region für die Schau zur Verfügung gestellt. Sogar aus Hamburg wurden Ausstellungsstücke in die Münzstadt gebracht. „Überwacht wurde das Ganze von einem riesigen Honecker-Porträt“, erinnert sich Kornelia Neuhaus-Kühne.

Für die Neuauflage der Sonderschau bittet die Leiterin der Museumsanlage erneut um die Mithilfe aus der Bevölkerung: „Es wäre großartig, wenn jemand noch Gebrauchsgegenstände aus der DDR besitzt und uns diese für den Zeitraum der Ausstellung quasi als Leihgabe zur Verfügung stellen würde.“

Die Sonderausstellung selbst soll in der zweiten Jahreshälfte in der Münzstadt eröffnet werden. Der genaue Zeitpunkt ist noch unklar, hängt vom Verlauf der Sammelaktion der Ausstellungsstücke ab.

„Damals wars“, „So lebten wir in der DDR“, „Vorwärts immer, rückwärts nimmer“ – auch der Ausstellungstitel sei noch nicht gesetzt. Wer dafür eine gute Idee beisteuert, kann sich wie für die Abgabe von Ausstellungsstücken gern bei der Museumsleitung melden.

Kornelia Neuhaus-Kühne: „Ganz gleich, was wir diesmal an Ausstellungsstücken zusammenbekommen. Vom Trabi bis zum Mitropa-Geschirr. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Exponate.“