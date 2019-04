Gadebusch : So surft der Norden

von Michael Schmidt

01. April 2019, 12:00 Uhr

Das Beste am Norden ist Surfen auf der grünen Wiese. Davon scheint zumindest dieser Freizeitsportler überzeugt zu sein. Bei böigem Wind rauschte er am Sonntag bei Gadebusch über Grünland und nutzte dafür die Kraft des Windes. Statt auf einem Surfbrett stand er auf einem Board mit Rädern. Ab und an wagte er meterhohe Sprünge und flog dabei sekundenlang durch die Luft.