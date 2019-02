Wismar : Sozialverband auf der Messe

von svz.de

26. Februar 2019, 07:51 Uhr

Auf der Ehrenamtsmesse am 2. und 3. März in Wismar will sich auch der Sozialverband VdK mit seinen Ortsverbänden Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch vorstellen. Jeweils von 10 bis 18 Uhr sind sie im Rahmen der Hanseschau vertreten. Die Mitglieder informieren über die vielfältigen Möglichkeiten der ehrenamtlichen Tätigkeit im Verband. Die Messe findet auf dem Festplatz statt.