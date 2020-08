Gadebusch : Sparkasse feiert am 18. August Richtfest

Baustellen in der der Johann-Stelling-Straße

04. August 2020, 05:00 Uhr

In der Johann-Stelling-Straße gibt es aktuell zwei große Baustellen. Zum einen wächst die neue Geschäftsstelle der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Das Gebäude mit einer Nutzfläche von 485 Quadratmetern soll im Frühjahr 2021 bezugsfertig sein. Das Richtfest soll am 18. August gefeiert werden. Die Sparkasse investiert mehr als zwei Millionen Euro in den neuen Standort. Ab Mitte August könnte auch die Johann-Stelling-Straße wieder befahrbar sein. Dort erneuert der Zweckverband Radegast seit Anfang Mai die Versorgungsleitungen für Trinkwasser. Bis dahin ist das Einkaufszentrum nur über die Einfahrt von der Roggendorfer Chaussee befahrbar. Die Radegastbrücke bleibt zu Fuß und mit dem Fahrrad passierbar.