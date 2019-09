Kneese : Spinnwettbewerb beim Erntefest auf Arche-Hof

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

17. September 2019, 05:00 Uhr

Auf dem Arche-Hof in Kneese wird es im Rahmen des Erntedankfests am 21. September wieder die Norddeutsche Spinnmeisterschaft geben. Anmeldungen dafür sind unter der Telefonnummer 03886/2955 oder per E-Mail an die Adresse wwoitag@t-online.de möglich. Weitere Programm-Punkte (Auszug): 11 Uhr Erntedank-Gottesdienst, 12.15 Uhr Schaalseejungs, 13.15 Uhr Trommelgruppe des Arche-Hofes, 13.30 Tanzgruppe der Hagenower Werkstätten.