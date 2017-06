Gadebuscher Münzfest : Spitzbartträger ziert Godetaler

vergrößern 1 von 1 Foto: p. täufel 1 von 1

Wenige Tage bevor das 23. Münzfest beginnt, ist der aktuelle Godetaler fertig geworden. In diesem Jahr ziert ihn „Der Terrakottabildhauer“. „Wir haben bewusst dieses Motiv gewählt, um die Bedeutung des Schlosses wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken“, erklärt Kulturausschussvorsitzender Klaus Leuchtemann auf Nachfrage der SVZ. Man habe ja mit dem frisch geprägten Reformationstaler bereits ein numismatisches Sammlerstück zum Reformationsjubiläum. Der Kulturausschuss berät und entscheidet jedes Jahr, welches Motiv den Godetaler zum Münzfest zieren darf.

Die grafische Vorlage für die Prägung stammt auch in diesem Jahr von Susanne Plath. Die Gadebuscherin ist seit 2011 dafür zuständig, im Auftrag der Münzstadt die Vorgaben künstlerisch umzusetzen und die grafische Vorarbeit für die Münzprägestätte zu leisten. „Es kommt immer auf das jeweilige Motiv an, wie ich vorgehe. In diesem Fall habe ich es von der Originalvorlage am Gadebuscher Schloss abzeichnen können. Manchmal müssen aber auch Fotografien genügen“, erklärt Susanne Plath.

Die Terrakotten am Gadebuscher Schloss stammen von Statius von Düren, der sich um 1540 eine Werkstatt in Lübeck eingerichtet hatte. Dort fertigte er in der Renaissance Form- und Bildnisplatten für die Verschönerung von Ziegelfassaden. Diese Friese, wie sie auch am Wismarer Fürstenhof und Schweriner Schloss zu finden sind, werden auch Johann-Albrecht-Stil genannt. Dieser Eigenstil der mecklenburgischen Architektur ist in der Regierungszeit des Herzogs von 1547 bis 1576 entstanden. Diese Platten zeigen vor allem Medaillons und Brustbilder süddeutscher Fürsten und Frauen, die keinen Bezug zu Mecklenburg haben – eben reine Schmuckelemente zur Dekoration. Bei dem Herrn mit Spitzbart und ondoliertem Haar, der jetzt auch auf dem Godetaler verewigt ist, könnte es sich aber um von Düren selbst handeln. Die Originalplatten des Gadebuscher Schlosses aus dem Jahr 1556 sind bereits grau und zum Teil schwarz verfärbt. Ein Nachbrand aus dem Jahr 1903 erfolgte in roter Ziegelfarbe. Das Gadebuscher Schloss hat bis heute noch die meisten Originalplatten.

Der 2017-er Godetaler stammt erstmals aus dem Hause „rs-souvenirs + more GmbH“ aus Wismar, die sich auf die Herstellung von Medaillen spezialisiert hat. „Wir beliefern eigentlich alle Stadt- und Volksfeste der Region – nur Gadebusch hat uns bislang gefehlt“, so Geschäftsführer Reinhard Sieg. Der Terrakottabildhauer wird in vier Qualitäten angeboten. 50 Stück in 999-er Feinsilber, 20 Gramm schwer mit Etui und Zertifikat für 30 Euro. „Der Godetaler ist diesmal schwerer als sonst, weil wir aufgrund der Vorlage die Medaille dicker machen mussten. Der Preis ist aber geblieben“, so Sieg. 50 vergoldete und 50 vermessingte, jeweils mit Eisenkern, gibt es für zwei Euro sowie je nach Nachfrage die auf dem Mittelaltermarkt direkt geprägten aus Zinn, ebenfalls für zwei Euro. „Diesmal wird an drei Tagen geprägt und zwar vom Vorsitzenden des Münzvereins Wismar, Peter Wermke“, verrät der Firmenchef. Die Wismarer sind mit 25 Mitgliedern der größte Münzverein in MV.

von Peter Täufel

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:00 Uhr