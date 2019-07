Klütz : Stars von morgen auf Bothmer

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Drei Tage lang verwandelt sich Schloss Bothmer in eine große Bühne für herausragende Talente aus aller Welt. Ab heute bis zum 19. Juli stellen sich bei der „Bothmer-Musik – Das Kammermusikfest der Jungen Elite“ aufstrebende Musiker den wichtigsten internationalen Nachwuchsinstitutionen und Wettbewerben – mit eigenen Programmen und in gemeinsamen Kammermusikkonzerten vor. Darüber hinaus können die Festspielbesucher die Stars von morgen in Konzerten, Podiumsgesprächen, Rezitalen und zwei Führungen mit Musik erleben.

Der Pianist Alberto Ferro, das Streichquartett Quartet Gerhard, das Klaviertrio Amatis Piano Trio und Sarah Christian an der Violine sind nur einige der Namen, die hohe Erwartungen an die Konzerte wecken dürften.

Für die Konzerte sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Karten sowie alle weiteren Infos unter 0385/5918585 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.