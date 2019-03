Stöllnitz : Stöllnitzerin gibt im Pahlhuus Tipps zu naturnahen Gärten

von Onlineredaktion pett

14. März 2019, 12:00 Uhr

Passend zum Frühlingsbeginn hält auf Einladung des Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe die Naturgartenexpertin Susanne Reiter aus Stöllnitz einen Vortrag im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee. Er beginnt am Donnerstag, dem 28. März, im Zarrentiner Pahlhuus um 19 Uhr.

Susanne Reiter, die Landschaftsarchitektur studiert hat und von der Naturgartenakademie als „Naturgartenprofi“ ausgebildet wurde, erläutert, warum gerade heimische Wildpflanzen eine wichtige Grundlage für das Insektenleben sind, welche Möglichkeiten jeder in seinem Garten beziehungsweise auf seinem Balkon hat, um für eine lebendige Vielfalt zu sorgen und was jeder sofort und ohne viel Aufwand für die Natur machen kann.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze wird um eine Anmeldung gebeten. Weitere Informationen sind unter Telefon 038851/3020 beim Biosphärenreservatsamt erhältlich. Einen weiteren Vortrag zu dem Thema hält die Stöllnitzerin am Donnerstag, 21. März, im Medienraum Ein-Fluss-Reich, Am Elbberg 8-9 in Boizenburg. Beginn ist auch dort um 19 Uhr.