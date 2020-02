Lützow : Supermarkt und Häuser nach Gasleck evakuiert

Havarie beim Breitbandausbau in Lützow - nicht zum ersten Mal

von Michael Schmidt

10. Februar 2020, 17:25 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten hat es beim Ausbau für ein schnelleres Internet offenbar eine Havarie gegeben. Dabei kam es am Montagnachmittag bei Schachtarbeiten in Lützow zu einem Gasleck. Nach Angaben der Polizei mussten der Penny-Markt und zwei in der Nähe befindliche Häuser evakuiert werden. Die B 104 in Lützow wurde in Höhe des Einkaufsmarktes weiträumig gesperrt. Eine Umleitung über Pokrent wurde eingerichtet. Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Zuletzt hatte es in Dragun ebenfalls eine Havarie gegeben. Damals mussten 20 Wohnungen evakuiert werden. Tiefbauer hatten dort eine Gasleitung angebohrt.