Pokrent : Tanz im Traumdomizil

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Traumdomizil, das vor einem Jahr durch den Pokrenter Rentner Siegfried Nikolaus eröffnete Café, lädt am Sonnabend, dem 20. Juli, zu einem „Danz up de Däl“ ein. Ab 19 Uhr warten in Pokrent nicht nur belegte Brote, kühle Getränke und die Kasse des Vertrauens auf die Besucher, sondern auch vertraute Musik zum Tanzen und Fröhlichsein.