Lützow : Tanztee in Lützow startet mit Faschingsfeier ins neue Jahr

28. Januar 2019, 05:00 Uhr

Als Faschingstanztee startet die traditionelle Veranstaltungsreihe für Senioren mit närrischem Treiben ins neue Jahr. Der Tanztee findet am Mittwoch, dem 6. Februar, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Gaststätte „Scharfe Kurve“ in Lützow statt.

Kostümiert zu erscheinen ist zwar keine Pflicht. Erfahrungsgemäß wird der Februar-Tanztee so aber immer zu einer besonders erfreulichen Abwechslung. Wie in den Vorjahren werden die drei besten Kostümierungen mit Preisen belohnt. Für das musikalische Programm sorgt ein als Alleinunterhalter fungierender Hobbymusiker mit seinem Keyboard und gesanglichen Einlagen.

Im Sinne einer besseren Vorbereitung bitten die Organisatoren um eine vorherige Anmeldung. Die können telefonisch unter den Telefonnummern 03 88 74 / 2 25 45 beziehungsweise 0 45 22 / 95 85 vorgenommen werden. Unter ihnen werden auch weitere eventuell aufkommende Fragen beantwortet.