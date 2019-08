Taufe in Vietlübbe

von Nadja Hoffmann

03. August 2019, 05:00 Uhr

Am heutigen Sonnabend findet von 16 Uhr an ein Taufgottesdienst in Vietlübbe statt.

Die Gottesdienste für Sonntag in der Region:

>Gadebusch: 10 Uhr Gottesdienst

>Rehna: 10 Uhr Gottesdienst

>Pokrent: 10 Uhr

Gottesdienst mit Taufe

und Kindergottesdienst

>Mühlen Eichsen: 10 Uhr Gottesdienst

>Demern: 18 Uhr Gottesdienst