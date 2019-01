von svz.de

09. Januar 2019, 08:33 Uhr

Die zweite und damit letzte Markenausgabe für Angler findet am 27. Januar von 10 bis 11 Uhr im Deutschen Haus in Rehna statt, teilte der Anglerverein Radegasttal-Rehna mit. Der Termin am 13. Januar entfällt.