Rehna : Überholversuch unter Drogen

Gadebuscher Polizisten werden von Fahrer in Rehna bedrängt

von kago

31. Oktober 2018, 23:00 Uhr

Unter Drogeneinfluss am Steuer: Einen Fahrer, der unter berauschenden Mittel in Rehna fuhr, zogen Gadebuscher Polizisten am Montag aus dem Verkehr.

Als ein Streifenwagen des Polizeireviers Gadebusch am frühen Morgen durch Rehna fuhr, folgte ihm ein Auto in einem auffällig geringem Abstand. Besagtes Fahrzeug setzte darüber hinaus in einer 30km/h-Zone zum Überholen des Streifenwagens an, brach den Versuch aber wieder ab. Die Polizeibeamten, denen das Verhalten des nachfolgenden Wagens merkwürdig vorkam, entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Im Verlauf der Überprüfung boten sie dem 33-Jährigen einen Drogentest an. Bei diesem reagierte das Gerät positiv auf Amphetamin. Gegen den Fahrer leiteten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze ein und ordneten eine Blutprobe an. Die Führerscheinstelle wurde zur Beurteilung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.