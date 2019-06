Demerner Kirche : „Ulf Rust und seine Freunde“ kommen

von svz.de

20. Juni 2019, 09:54 Uhr

Auf ein weiteres Konzert können die Freunde der Demerner Kirche gespannt sein: Am Sonntag, 30. Juni, ab 19 Uhr wird die Band Ulf Rust und seine Freunde ein Konzert geben. Die sieben Künstler werden den Abend mit Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart bereichern.

„Ulf Rust ist ein bewährter Musiker in unserer Kirche, aber an diesem Sonntag für uns in einer neuen Besetzung“, erklärt Karin Homann, Vorsitzende des Fördervereins der Kirche Demern. An der Flöte werden Cordula Rust und an der Viola Hubertus Nicklich von der Mecklenburgischen Staatskapelle zu hören sein. Den Tenor bestimmt Gesangslehrer Kay-Gunter Pusch, Instrumentallehrer Ulf Rust spielt die Trompete, Musiklehrerin Carola Nicklich mit der die Violine und Klavierlehrerin Christiane Novotzin-Roelofs sitzt an der Orgel.

„Wir sind gespannt. Ulf Rust ist jedes Jahr Gast in der Demerner Kirche und überrascht immer wieder durch neue Inhalte und Besetzung“, werben die Akteure für diesen Konzertabend. Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich Kirchengemeinde Carlow und der Förderverein der Kirche zu Demern über Spenden.