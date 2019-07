Groß Eichsen : Ungewöhnliches Konzert in Groß Eichsen

von svz.de

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Duo „Flötuba“ gastiert am 28. Juli um 17 Uhr in der Johanniter Kirche. Johanna Rabe (Flöte/Hamburg) und Albrecht Buttmann (Tuba/Schleswig), spielen in ihrer ausgefallenen Besetzung Werke aus Barock, Klassik und Romantik. Beliebte Melodien aus der Welt der Klaviermusik, neu gewandet in bläserische Klänge, versprechen viel Hörvergnügen.