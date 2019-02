Piraten Open Air Grevesmühlen : Unter falscher Flagge: Piraten suchen Kleindarsteller

Gleich zwei Casting-Termine für das Sommerspektakel im April

von Michael Schmidt

25. Februar 2019, 20:00 Uhr

Diese beiden Termine sollten sich Piratenfans schon jetzt vormerken: Am 13. und 20. April starten die Grevesmühlener Piraten wieder von 12 bis 17 Uhr ein Casting für die neue Spielzeit. Gesucht werden Kleindarsteller im Alter von 16 bis 70 Jahren, die in dem Stück „Unter falscher Flagge“ mitspielen wollen. In diesem Sommer steht die 15. Episode „der schicksalhaften Begegnungen des Capt’n Flint“ auf den Spielplan. Premiere wird am 21. Juni sein.

In der Rolle des Capt’n Joshua Flint wird erneut Benjamin Kernen zu erleben sein. Mit an Bord seiner Crew werden unter anderem Dustin Semmelrogge als Israel Hands und Nina Witt als Anne Bonny sein.

Seit 2005 stechen die Darsteller des Theaters zu ihren Abenteuern in See. Sie locken jedes Jahr zehntausende Zuschauer an.