Wismar : Unternehmer des Jahres wird gekürt

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Das ist keiner der üblichen Empfänge zu Jahresbeginn: Landkreis, Wirtschaftsfördergesellschaft, Unternehmerverband und Sparkasse laden einmal im Jahr zum Unternehmerempfang, damit sich Politiker und Wirtschaftsleute austauschen können. Und an diesem Abend wird traditionell der „Unternehmer des Jahres“ gekürt. Das Ganze passiert am Donnerstag, dem 14. März, von 18 Uhr an in der Mensa der Hochschule Wismar.