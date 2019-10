Gross Salitz : Unwetter trifft Groß Salitz

Ein Teil des Friedhofs bleibt vorerst gesperrt / Der Sturm richtete auch in Ganzow, Hanshagen und weiteren Orten Schäden an

von Michael Schmidt

19. Oktober 2019, 18:06 Uhr

Ein Unwetter hat Feuerwehrleuten und Mitgliedern des Technischen Hilfswerkes ein einsatzreiches Wochenende beschwert. Nachdem am Freitagabend ein heftiger Sturm über mehrere Orten hinweggezogen ist, rückten Feuerwehrleute am Sonnabend erneut aus, um restlichen Schäden zu beseitigen. So drohte zum Beispiel auf der B208 in Ganzow ein Ast auf die Fahrbahn zu krachen.

Mit welcher Wucht das Unwetter zuvor einzelne Orte traf, wurde am Tag eins nach dem Unwetter zum Beispiel in Hanshagen deutlich. Teile eines Garagenkomplexes waren dort ebenso beschädigt worden wie ein Gewächshaus. Darüber hinaus war die Landesstraße von Hanshagen nach Blieschendorf zunächst weiterhin unpassierbar, da Äste auf die Fahrbahn zu stürzen drohten.

In Groß Salitz bleibt vorerst weiterhin ein Teil des Friedhofes gesperrt. Dort hatte es bis Samstag gegen 1 Uhr morgens einen Einsatz von Feuerwehrleuten und des Technischen Hilfswerkes gegeben. Eine Linde drohte in zwei Teile zu zerbrechen. Kirchgemeinderatsmitglied Sabine Dallmeier-Peschke befürchtete, dass dabei der Kirchturm beziehungsweise eine alte Schmiede hätten beschädigt werden können.

Sabine Dallmeier-Peschke hatte mit eigenen Augen gesehen, was für ein Unwetter in Groß Salitz wütete. Sie kam gerade vom Friedhof, als es plötzlich anfing dunkel und stürmisch zu werden. „Es schien so, als ob eine riesige Wasserwalze auf einen zukommt. Ich bin schnell ins Haus gegangen. Draußen konnte man aufgrund des starken Regens kaum noch etwas sehen.“ Als der Spuk nach etwa acht Minuten vorüber war, wurden die Schäden sichtbar. Mehrere Tannen waren im Dorf umgeknickt. Ein Teil eines Scheunendachs hatte sich gelöst. Auf dem Friedhof war ein Baum komplett umgestürzt. Zwei weitere wiesen massive Schäden auf, darunter die Linde, die in zwei Teile zu zerbrechen drohte.

Das Schlimmste konnten Feuerwehr und THW zwar verhindern. Doch ob die Linde noch zu retten ist oder gefällt werden muss, soll in den nächsten Tagen ein Baumgutachter prüfen. Bis dahin bleibt ein Teil des Groß Salitzer Friedhofs eine Sperrzone.

Bei den vielen Helfern der Feuerwehr und des THW aus Gadebusch möchte sich Sabine Dallmeier-Peschke im Namen der Kirchgemeinde und des Kirchfördervereins bedanken: „Es war toll, mit welchem Einsatz sie am Werk gewesen sind, um die Anwohner, die Kirche, die Häuser und die Straße zu schützen.“ Der Dorfverein Groß Salitz war ebenfalls aktiv gewesen und bewirtete die Einsatzkräfte mit Broten, Würstchen und Kaffee.

Nicht nur im Amtsbereich Gadebusch waren Feuerwehren wegen des Unwetters ausgerückt. Im Einsatz waren Feuerwehrleute auch im Amtsbereich Rehna. Alarmiert worden waren dort die Feuerwehren Carlow, Holdorf-Meetzen, Rehna und Wedendorfersee. Darüber hinaus waren mehrere Feuerwehren aus dem Amtsbereich Schönberger Land in Grieben gefordert, nachdem das Dorf wegen des Sturms zeitweilig von der Stromversorgung abgeschnitten war (wir berichteten).