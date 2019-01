Gadebusch : Vatikanexperte zu Gast

Erster Gadebuscher Männerbrunch 2019 findet am 4. Januar statt

von svz.de

01. Januar 2019, 20:48 Uhr

Ob Propst, Ministerpräsidentin oder Extremismusforscher – beim Männerbrunch in Gadebusch waren schon so manche fachkundigen Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft eingeladen. Am Sonnabend, dem 5. Januar, wird Jürgen Erbacher von 10 Uhr an zu Gast sein. Seit 2005 berichtet er für die ZDF-Redaktion „Kirche und Leben katholisch“ über die Themen Papst, Vatikan, Theologie und katholische Kirche. Der Männerbrunch fühlt sich der evangelisch-lutherischen Kirche verbunden, steht jedoch auch Nicht-Christen und Atheisten offen. Für die Nutzung des Raums im Pfarrhaus wird Miete bezahlt, so dass die Kasse der Kirchgemeinde keine Nachteile hat.

Die Kosten für das Frühstück werden als Umlage mit sieben Euro eingesammelt. Ort der Veranstaltung ist das Pfarrhaus in Gadebusch neben der Stadtkirche. Die Veranstaltungen stehen allen Teilnehmern – auch Frauen – offen.

Der Leiter der Gruppe, Götz-Reinhard Heierberg aus Groß Salitz, bittet darum, sich bis Freitag, dem 4. Januar, unter der Telefonnummer: 038876/313277 für den Männerbrunch anzumelden. Eine Anmeldung ist nötig, damit für das Frühstück passend eingekauft werden kann.