Wismar : Video: Trubel und Tradition beim 26. Hafenfest

Das Hafenfest in Wismar zog auch in diesem Jahr wieder mehrere tausend Besucher an. Neben Jahrmarkt Flair konnten die Besucher des maritimen Volksfestes sich auch von den großen Traditionsschiffen die im Hafen lagen begeistern lassen. Am Abend wurde dann bis tief in die Nacht hinein ausgelassen gefeiert.

von Alexander Hamacher

erstellt am 11.Jun.2017 | 21:00 Uhr