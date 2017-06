Atche-Hof Kneese : Viele fleißige Bienen beim Landmarkt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Emsiges Treiben herrscht in diesen Tagen auf dem Arche-Hof Domäne Kneese. An allen Ecken und Enden wird fleißig gewuselt, Bewohner, Beschäftigte und Angestellte des Arche-Hofs bereiten ihren mittlerweile 14. Landmarkt vor. Motto am Sonnabend, den 3. Juni, von 10.30 bis 16 Uhr: „Auf den Wiesen summt es! – Bienen und ihre Freunde“.

So erwarten die Veranstalter am Sonnabend wie in den Vorjahren auch den Ansturm hunderter Besucher im beschaulichen Kneese. Und die dürfen sich wie gewohnt auf ein kunterbuntes Programm mit zahlreichen Höhepunkten freuen. „Wir haben uns natürlich wieder einiges einfallen lassen“, kündigt Hofleiter Thies Merkel an. Vom Open-Air-Gottesdienst mit Pastor Dr. Hartwig Kiesow unter musikalischer Begleitung vom Posaunenchor aus Pokrent und dem Chor der Hagenower Werkstätten über Big-Band-Klänge mit dem Sachsenwald Sound Orchester, die Schaalseejungs und dem Schrottorchester aus Gadebusch bis zur Preisverleihung des Wettbewerbs „Bienen und ihre Freunde“.

Unter diesem Motto waren Schulklassen, Kindergartengruppen, aber auch Einzelpersonen aufgerufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Objekte rund um die Biene zu entwerfen und selbst zu fertigen. „Seit diesem Jahr haben wir über 10 000 neue Mitarbeiter auf dem Hof. Dabei handelt es sich um Bienen, die über unsere Obstbaum-und Weidewiesen summen“, sagt Thies Merkel. Das sei doch ein schönes Thema für den Wettbewerb. Neu in diesem Jahr: Alle Teilnehmer erhalten einen Preis. Die jeweils Erst- bis Drittplatzierten in den drei Kategorien dürfen sich auf Geldpreise und hochwertige Sachpreise freuen. Alle anderen sollen aber auch nicht leer ausgehen und dürfen ein Glas Honig mit nach Hause nehmen.Alle am Wettbewerb teilnehmenden Objekte werden während des Landmarkts ausgestellt, von einer Jury bewertet und prämiert.

Und was gibts sonst noch? Die Kopeister-Stelzenläufer, Zauberer Andrelli, atemberaubende Gemüseschnitzkunst, gebackenes Schwein und Roastbeef vom Arche-Hof, Eigenprodukte aus den Werkstätten des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow, traditionelles Handwerk, Mitmach-Programm für Groß und Klein, Kutsch- und Kremserfahrten durch die Schaalseelandschaft und Pony-Reiten.

Ganz wichtig: Der Arche-Hof hat einen nur wenige Meter entfernten Parkplatz auf der dem Hof gegenüberliegenden Seite der Dorfstraße eingerichtet. Thies Merkel: „Wir möchten alle Besucher bitten, diesen auch zu nutzen.“

von Holger Glaner

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr