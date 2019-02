Gadebusch : Volkshochschule hilft Kleingärtnern

von Michael Schmidt

19. Februar 2019, 05:00 Uhr

Auf dieses Angebot könnten Kleingärtner gewartet haben: Die Kreisvolksvochhochschule Gadebusch bietet wieder einen Obstbaumschnitt-Lehrgang an. Unter fachgerechter Anleitung von Günther Brandt findet dieser Kurs zum Pflanz-, Erziehungs- und Instandhaltungsschnitt (Winterschnitt) in der Obstplantage in Boddin statt. Er beginnt dort am Sonnabend, 16. März um 9 Uhr. Das kündigte Carmen Gramm von der Kreisvolkshochschule an.

Praktische Schnittarbeiten an den Obstbäumen stehen im Mittelpunkt dieses Kurses, der einen Umfang von sechs Unterrichtsstunden hat. Es stehen noch insgesamt vier freie Plätze zur Verfügung. Telefonische Auskünfte erteilt die Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg unter der Telefonnummer 03886/70240. Anmeldungen zum Kurs sind im Internet unter www.kreisvolkshochschule-nwm.de möglich.

Ein richtiger Obstbaumschnitt sorgt übrigens nicht nur für einen guten Ertrag, sondern vermindert ebenfalls die Gefahr von Pilzinfektionen an den Bäumen.