Rieps : Vorsicht, Nandu!

Verkehrsteilnehmer müssen auf große Vögel aufpassen, die plötzlich die Straßen überqueren

13. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Verkehrsteilnehmer aufgepasst! Rund um Thandorf und Rieps sind wieder jede Menge Nandus unterwegs und queren ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer die Straßen. Dabei kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen, in deren Folge die Tiere verendeten und an den beteiligten Fahrzeugen hohe Sachschäden zu verzeichnen waren.