Schönberg : Vorsingen für junge Musiker

10. September 2019, 05:00 Uhr

Die Singschule Schönberg such noch jugendliche Sänger für ihren a-cappella Gesang. Gefragt sind Jungen wie Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren und im Alter von 14 bis 18 Jahren. Es werden zwei neue Gesangsensembles gegründet. Zwei Termine sind für ein Vorsingen bei Brita Rehsöft, Sängerin und Leiterin der Schule eingeplant: Morgen und am 18. September jeweils 15.30 Uhr im Saal des Katharinenhauses hinter der St. Laurentiuskirche in Schönberg.