Sturmflut in Wismar : Wasser blieb unter der Kaikante

Was für die Geschäfte schlecht war, lockte umso mehr Schaulustige nach Wismar – binnen einer Woche kam die zweite Sturmflut

von svz.de

09. Januar 2019, 18:00 Uhr

Der Wind peitscht die Wellen über die Hafenkante am alten Hafen von Wismar. Schaulustige haben sich versammelt und zücken ihre Handys und Fotoapparate, um die zweite Sturmflut binnen einer Woche in der Hansestadt festzuhalten. Bereits am Wochenanfang hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor dem zweiten Hochwasser am Mittwoch gewarnt und einen Anstieg bis zu 1,30 Meter über dem normalen Wert von fünf Metern prognostiziert.

Das wurde getoppt: Um 11.09 Uhr wurde mit 6,40 Meter der Höchststand gemessen, so Marco Trunk Pressesprecher Wismars. Das Wasser blieb aber unter der Kaikante, denn erst bei 6,50 Meter tritt es über. Es war kein Keller voll gelaufen, so der Stand zur Mittagszeit am alten Hafen.

Straßen gesperrt

Anders sah es am Schiffbauerdamm aus. Dort genügt bereits ein Plus an 1,25 Meter, damit die Zufahrt zum Alten Holzhafen wegen Überschwemmung gesperrt werden musste. „Seit morgens um 5 Uhr macht die Feuerwehr Kontrollfahrten“, sagte Marco Trunk. Den Parkplatz am Schiffbauerdamm hatten sie bereits am Vorabend gesperrt, denn „der läuft zuerst voll.“

Lukas und Markus Krenz nahmen das zum Anlass, um nach der Schule in ihre Gummistiefel zu steigen und durch die Riesenpfützen zu waten. „Letzte Woche haben wir nasse Füße gekriegt“, sagten die beiden Wismarer.

Durchs Wasser waten musste auch Michael Glaser. Das Erdgeschoss der Fischereigenossenschaft stand schon wieder unter Wasser. Doch dieses Mal waren die Fischer vorbereitet, hatten die neue Ware in die trockene Innenstadt ausgelagert, so dass sie trotz Hochwasser ihre Kunden versorgen konnten. „Auch bei 6,50 Meter können wir den Geschäftsbetrieb bedingt aufrecht erhalten“, sagte Geschäftsführerin Ilona Schreiber. Sie hatte um 12 Uhr einen Pegelstand von 6,39 Metern gemessen. „Wir sind wieder drüber und hoffen, dass es nicht noch mehr wird“, so Schreiber.

Hochwasser schädigt Geschäfte

Das 6,91 Meter hohe Hochwasser vor einer Woche hatte ihren Betrieb lahm gelegt. Durch den Wasserdruck waren die Gefrierzellen aus der Verankerung gerissen. Ein Warenschaden von 23 000 Euro entstand. Das Restaurant „Kutterkaten“ wurde sogar so stark beschädigt, dass es erst nach umfangreicher Reparatur wieder zum 8. Februar geöffnet wird.

Auch für den Elsa-Pizza-Service am alten Hafen sei das Hochwasser geschäftsschädigend. Vorige Woche konnte er nicht öffnen und gestern schien die Wetterwarnung die Kunden abgeschreckt zu haben. Bis 12 Uhr hatte der Pizza-Service noch keinen einzigen Gast, sagte Mitarbeiter Samal Ahmed.

Dabei waren nicht wenige Schaulustige unterwegs. Darunter auch Anita Otter. Sie war extra aus Bützow angereist, um sich das Spektakel anzusehen. „Wir wollten einfach mal gucken“, sagte sie. Auch die Wismarer nahmen es gelassen und spazierten mit Gummistiefel oder radelten durch die tiefen Pfützen.