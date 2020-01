Nordwestmecklenburg : Wieder Sicherheit auf dem Wasser

Wassergefahrengruppe des DRK-Kreisverbandes stellt sich in Gadebusch nach Wahl neu auf

Avatar_prignitzer von Maik Freitag

13. Januar 2020, 17:22 Uhr

Ruhig war das Jahr 2019 für die Wassergefahrengruppe des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Nicht ein einziger Einsatz stand zu Buche. Darüber herrscht bei den derzeit 15 Mitgliedern in Gadebusch zum Teil Freude, denn, anders als 2018, war kein menschlicher Todesfall zu beklagen. Zum anderen war die Gruppe auch nicht zu jedem Zeitpunkt souverän und einsatzbereit aufgestellt. Jetzt erfolgte eine Neuwahl. Die Lützowerin Andrea Schröder ist die neue Bereichsleiterin, Chris Robert Buchholz und Jennifer Blodau vertreten die Lützowerin im Abwesenheitsfall.

„Ich bin froh, dass hier in den vergangenen Monaten so intensiv und erfolgreich an einer Neuaufstellung gearbeitet wurde“, erklärte Gruppenführer Christian Rothe, der zugleich in der Neuendorfer Feuerwehr aktiv ist. Auch der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Ekkehard Giewald zeigte sich erleichtert, dass die Wassergefahrengruppe jetzt wieder stark aufgestellt ist und hofft auf eine nun kontinuierliche Arbeit.

„Ich habe darauf große Lust“, erklärte Andrea Schröder. Sie gehört seit fünf Jahren der Gruppe an und will die ehrenamtlich tätigen Mitglieder motivieren. „Wir werden einmal im Monat einen Ausbildungstag einrichten. Wir müssen selbstverständlich auch das Boot beherrschen und im Einsatzfall genau wissen, was wir machen und wo wir richtig ansetzen“, sagte die neue Bereichsleiterin.

Nicht zuletzt wird sich daher der neue stellvertretende Bereichsleiter Chris Robert Buchholz in diesem Jahr um den Erwerb des Bootsführerscheines kümmern. „Wir wollen natürlich auf dem Wasser üben und die Tage intensiv nutzen“, erklärte auch Gruppenführer Christian Rothe. Als großes Ziel steht in diesem Jahr die Teilnahme an der Warnemünder Woche. Dort soll als Einsatzkraft das Fest abgesichert werden. Auch soll in der zweiten Jahreshälfte ein Übungswochenende auf Rügen stattfinden. „Wir sind personell jetzt wieder gut aufgestellt. Ich hoffe, wir können unsere Mitglieder für diese Tage motivieren“, erklärte Rothe, der noch einmal an das Jahr 2018 erinnerte, als in Neukloster der Leichnam eines Vermissten geborgen werden musste und es zudem zu einem Gasleck in Gadebusch kam.

Hintergrund:

Die Aufgaben

Die Wassergefahrengruppe ist ein Teil des Katastrophenschutzes in Nordwestmecklenburg. Zu ihren Aufgaben zählen das Retten und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Wassergefahren. Sie unterstützt Einsatzkräfte bei der Abwehr und Beseitigung von Gefahren, hilft bei der Errichtung von behelfsmäßigen Anlegestellen, Brücken und beim Stegbau. Darüber hinaus sichert die Gruppe Veranstaltungen ab.

Weitere ehrenamtliche Mitstreiter sind bei der Wassergefahrengruppe herzlich willkommen. Nach absolvierter Ausbildung können sie je nach Interesse in den Bereichen Bootsdienst, Rettungsschwimmen, Kfz-Technik und eventuell Tauchen tätig werden.

Interessierte können sich an den DRK-Kreisverband in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/75950 oder per E-Mail an info@drk-nwm.de wenden. Standort der Wassergefahrengruppe ist die Erich-Weinert-Straße 29 in Gadebusch.