Wismar: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Rostock

18. Juli 2020, 08:48 Uhr

Am Freitag, dem 17.07.2020 gegen 22:53 Uhr wurde über den Notruf von Polizei und Feuerwehr starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Wismar, An der Mole, gemeldet.

Nach bisherigem Sachstand geriet ein Stromverteilerkasten im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in Brand. Durch die Feuerwehr, die mit 24 Kameraden im Einsatz war, konnte der Brand gelöscht und alle 11 Bewohner des Hauses evakuiert werden. Aufgrund des Schadens an der Elektrik und des Rauchs ist der betroffene Hausaufgang vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Sachschaden beträgt vermutlich mehrere zehntausend Euro.