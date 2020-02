Wismar: Einbruch in Heiligen-Geist-Kirche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Wismar

20. Februar 2020, 14:32 Uhr

Im Zeitraum vom gestrigen Nachmittag (gegen 16:45 Uhr) bis zum heutigen Morgen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar.

Im Inneren drangen der oder die Täter gewaltsam in verschlossene Räumlichkeiten vor und entwendeten aus diesen neben Bargeld in dreistelliger Höhe unter anderem Computertechnik sowie Gedenkmünzen. Derzeit ist von einem Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe auszugehen.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Hinweise der Polizei in Wismar unter der Rufnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle mitzuteilen.