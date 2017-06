Rapstag MV : Wunderdüse gegen Bienensterben?

vergrößern 1 von 3 Foto: Peter Täufel 1 von 3





Pflanzenschutz kontra Bienenschutz – diesen Gordischen Knoten versuchen Landwirte, Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Politiker seit Jahren zu zerschlagen. Und so ist neben der neuen Düngemittelverordnung der Einsatz neuer Spritztechnik von Pflanzenschutzmitteln Hauptthema am 41. Rapstag Mecklenburg-Vorpommerns.

Die rund 150 Landwirte, Agrarhändler und Hersteller von Produkten für die Landwirtschaft lauschten dazu gestern in der großen Halle der Agrarhof Veelbökem eG den Ausführungen von Dr. Dominik Dicke vom Pflanzenschutzdienst Hessen. In seinem Bundesland wurden die neuen „Droplegdüsen“ erprobt. Er ist auf Einladung von Marcus Hahn vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) MV, die zusammen mit dem Agrarhof und der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) MV den Rapstag ausrichten, nach Veelböken gekommen. „Wir haben das in Feldversuchen auch in Zusammenarbeit mit der hessischen Landesanstalt für Bienenkunde gemacht. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Klaus Wallner teilte uns im Ergebnis mit, dass in den Bienen nach dem Einsatz dieser Spritztechnik keine Rückstände der Pflanzenschutzmittel nachgewiesen wurden“, berichtet der Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen. Auf der anderen Seite sei die Effizienz bei der Behandlung von Raps mit Fungiziden, also Mitteln gegen Pilzbefall, genauso hoch wie bei der herkömmlichen Methode. Auch der Einsatz von Insektiziden wurde getestet, wobei auch hier die Bienen nicht geschädigt wurden. Allerdings konnte dabei nicht die Effizienz ermittelt werden, da es in Hessen nicht den typischen Schädlingsbefall mit Kohlschotenrüssler und Kohlschotenmücke gibt.

Hier liegt jedoch die Krux, wie die anwesenden Landwirte unisono feststellen, denn die neuen Düsen spritzen die Pflanzenschutzmittel unter die Blüte, diese Schädlinge sitzen aber auf ihr drauf. „Deshalb habe ich große Zweifel an der Wirksamkeit dieser Methode im Hinblick auf die Bekämpfung dieser Schädlinge“, sagt Klaus-Dieter Meißner Geschäftsführer des Agrarhofs. Daher müsse in seinen Augen erst durch die Hersteller der Insektizide oder die Landesforschungsanstalt hier im Land erprobt werden, ob die Effizienz mit den Droplegdüsen gewährleistet ist. „Wir haben bei uns im Land ein großes Problem mit den Schädlingen wie dem Kohlschotenrüssler und können uns solche Ausfälle wie im vergangenen Jahr nicht mehr leisten“, so der Landwirt. Außerdem sei die Anschaffung dieser Düsen auch ein nicht unerheblicher Kostenfaktor: Immerhin kostet allein so ein Schlauch mit Düse etwa 120 Euro – 48 braucht es für die 24 Meter Standardbreite eines Spritzwagens. Allein für den Einsatz von Fungiziden, zum Beispiel gegen die Weißstängelkrankheit sei das nicht rentabel.

Auch Reinhard Drews von der Agrargenossenschaft Köchelstorf wird sich diese Spritztechnik vorerst nicht anschaffen. „Wir spritzen eh nachts, da schaden wir keinen Bienen“, so Drews.

So sind sich die Landwirte einig: Ohne Beweis, dass die neuen Droplegdüsen den gleichen Erfolg bei der Bekämpfung der Rapsschädlinge haben, wird sich diese kaum jemand zulegen. Es sei denn, es wird verpflichtend angewiesen, ist also politisch gewollt. Im Übrigen steht der Raps sehr gut in diesem Jahr: keine Trocken- oder Nässeschäden, keine Winterausfälle, berichtet Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg.

von Peter Täufel

erstellt am 08.Jun.2017 | 05:00 Uhr