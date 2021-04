Landkreis Rostock impft Ostern : 200 zusätzliche Impftermine in Laage am Karsamstag

Impfzentrum des Landkreises Rostock impft auch am Karfreitag, -samstag und Ostermontag. Geplant sind insgesamt 1680 Impfungen.

Laage | Das Impfzentrum des Landkreises Rostock impft auch am Karfreitag, -samstag und Ostermontag. Geplant sind 1680 Impfungen. Zusätzlich bietet das Impfzentrum am Sonnabend 200 Termine mit dem Präparat von Astrazeneca für über 60-Jährige an. Die Impfberatung bei diesen Terminen werde deutlich verlängert, so Pressesprecher Michael Fengler. Die Zusatztermine...

