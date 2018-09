Güstrower Firmenlauf : Rennen für die Firmenehre

Für den 4. Güstrower Firmenlauf am 12. September haben sich bisher 60 Staffeln angemeldet

von Jens Griesbach

07. September 2018, 12:00 Uhr

„Alles ist gut durchorganisiert. Es läuft“, sagt Thoralf Stindl. Mittlerweile hat der Chef der Güstrower Werbeagentur Wosch Routine bei der Organisation des Güstrower Firmenlaufs. Immerhin findet das läuferische Großereignis kommenden Mittwoch zum vierten Mal statt. „60 Staffeln haben sich bereits angemeldet“, freut sich Stindl. „Und erfahrungsgemäß kommen kurz vor dem Lauf immer noch einige dazu.“

Ab 15 Uhr ist der Infopoint im Güstrower Niklotstadion am Mittwoch, dem 12. September, besetzt. Hier bekommen die Läufer ihre Startunterlagen und Staffelstäbe. Neu in diesem Jahr: An den Startnummern befindet sich der Gutschein für die Nudeln, denn nach dem Lauf wird wieder zu einer Nudelparty in die Mensa der Sportschule eingeladen. Wer seine Startunterlagen hat, sollte sich zum Fotopoint begeben, um Mannschaftsfotos zu machen. „Wir werden wieder eine Broschüre mit allen Fotos erstellen“, kündigt Stindl an.

Pünktlich um 17 Uhr fällt der Startschuss im Stadion auf der Tartanbahn. Es wird im Uhrzeigersinn gelaufen. Der erste Läufer der dreiköpfigen Staffel läuft insgesamt 2600 Meter, der zweite und dritte Läufer 2200 Meter. Der erste Läufer muss nach dem Startschuss erst eine ganze Stadionrunde absolvieren, dann aus dem Stadion durch das Haupttor der Sportschule. Von hier aus geht es entlang der Markierungen und Streckenposten durch den Stadtwald. Nach der Stadtwaldrunde geht es zurück auf die restliche Stadionrunde bis zum Start/Ziel-Bereich. Innerhalb der Wechselzone wird der Staffelstab übergeben. Der zweite und dritte Läufer läuft direkt aus dem Stadion durch das Haupttor nach links durch den Stadtwald und anschließend ebenfalls die restliche Stadionrunde bis zum Start/Ziel-Bereich. „Im Stadtwald wird erstmals auch die Zwischenzeit gemessen, damit sich auch keiner verläuft“, erklärt Thoralf Stindl.



Anmeldungen:

Firmen aus Güstrow und Umgebung können ihre Teams noch für den 4. Güstrower Firmenlauf am 12. September ab 15 Uhr in der Sportschule Güstrow, Zum Niklotstadion 1, anmelden. Startzeit ist 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr gibt es die Siegerehrung sowie eine Nudelparty. Anmelden müssen sich die Teams im Internet unter www.guestrower-firmenlauf. de. Hier gibt es ein Anmeldeformular. Sämtliche Informationen zum 4. Firmenlauf gibt es zudem in der Güstrower Werbeagentur und Stadtreklame Wosch, Telefon 03843/682233, E-Mail info@werbeagentur-wosch.de. Das Startgeld pro Firmenteam beträgt 90 Euro. Eine Staffel besteht aus drei Läufern. Der Güstrower Firmenlauf am 12. September wird erneut präsentiert von der Werbeagentur Wosch und der Schweriner Volkszeitung.