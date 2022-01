Aus Wut über laute Knallerei : 66-Jähriger schlägt Jugendlichen in Laage mit Beil nieder

Weil es ihm zu laut wurde, attackierte ein erboster Mann am Neujahrsmorgen einen Feiernden. Das 16-jährige Opfer liegt nach dem Axtangriff verletzt in der Güstrower Klinik.

Laage | Ärger über eine nicht enden wollende Silvesterknallerei hat am frühen Neujahrsmorgen in Laage im Landkreis Rostock zu einem Beilangriff geführt. Ein 66-jähriger Mann war auf eine Gruppe junger Feiernder so wütend, dass er einen 16-Jährigen mit einer Axt bewusstlos schlug. Die Polizei bestätigte nun auf Nachfrage den Einsatz am Neujahrsmorgen. Den A...

