Ruine in der Prahmstraße 8 : Schandfleck in Güstrow verschwindet

Schon lange bröckelt das Haus vor sich hin. Nun kommt Bewegung in die Sache.

Güstrow | Mehr als 15 Jahre lang ärgern sich die Güstrower über den Zustand der Ruine in der Prahmstraße 8. Von dem Haus sind nur noch Teile des Mauerwerks vorhanden, das Grundstück ist so nicht nutzbar. Nun kommt Bewegung in das Gebäude und die umliegenden Grundstücke. „Seit dem 12. Januar 2022 finden Abbrucharbeiten auf dem Grundstück Prahmstraße 8 statt“, sa...

