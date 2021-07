Amt Krakow am See : Bürger können Mängel über Internet-Plattform Klarschiff MV melden

Das neue Angebot erleichtert Einwohnern aus dem Amt Krakow am See den Austausch mit der Verwaltung. Probleme wie Straßenschäden oder volle Mülleimer sollen so noch schneller behoben werden.

Krakow am See | Papierkörbe voll, Straßenlaternen kaputt, Gehwegplatten lose? Solche Mängel und Schäden können Bürger aus dem Amt Krakow am See und Urlauber der Verwaltung nun rund um die Uhr mit wenigen Klicks melden. Das geht über die Internet-Plattform klarschiff-mv.de. Weiterlesen: „Klarschiff“ holt Bürger ins Boot Zudem kann auch jeder den Weg über die Int...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.