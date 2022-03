Stadtforst Güstrow : Holger Michel warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Ein Hoch jagt das andere, die Sonne meint es gut. Doch das schöne Frühjahrswetter ohne Regen hat eine Kehrseite, die Brandgefahr im Wald. Güstrows Stadtförster Holger Michel appelliert an das Verhalten der Bürger.

Güstrow | Viele Menschen bringen Waldbrandgefahr mit hochsommerlicher Hitze zusammen. Doch es ist zunächst mal das Frühjahr, in dem sich Förster auf eine Dürre einstellen. „Die haben wir immer. Das sind in jedem Jahr so vier bis sechs Wochen“, sagt dazu Güstrows Stadtförster Holger Michael. An einigen Stellen sei jetzt die Waldbrandgefahr besonders hoch. Er gib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.