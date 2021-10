Jüdische Gedenktage in Güstrow : Bandbreite der Veranstaltungen zeigt den großen Verlust

Am Mittwoch ist Auftakt zur ersten Veranstaltungswoche der Initiative Jüdisches Gedenken. Am 9.November findet wieder die Gedenkstunde auf dem Jüdischen Friedhof in Güstrow statt.

Güstrow | Das Programm der Jüdischen Gedenktage wurde diesmal in der Zuversicht geplant, dass Corona dem Konzept keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Bandbreite der Angebote in den kommenden vier Wochen, betont Arnold Fuchs, Vorsitzender des beteiligten Kunst- und Altertumsvereins Güstrow, „lässt erahnen, was uns verloren gegangen ist“. Die Last der Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.