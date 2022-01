Ausstellung der Gegensätze : Galerie Teterow zeigt klangvolle Figuren und klirrende Kälte

Die Schau „Heiß und Kalt“ präsentiert den Besuchern sowohl Plastiken als auch Fotografien.

Teterow | Ein einsamer Baum in einer eisigen Winterlandschaft, eine lebensgroße Metallfigur und Kunst aus Emaille, bilden die Kernstücke der aktuellen Ausstellung „Heiß und Kalt“ in der Galerie Teterow. Die Werke sind bis zum 12. März im Bahnhof 1 in Teterow zu sehen. Kunst aus alten Landmaschinen erzeugt Klänge und Töne Ausgestellt sind unter anderem men...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.