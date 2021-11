Unfall bei Glasewitz : Auto kollidiert auf L14 mit Sattelschlepper - zwei Verletzte

Auf der L14 bei Glasewitz ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Glasewitz | Wie die Polizei berichtet, ist es am Montag gegen 16.10 Uhr auf der L14 in Höhe Glasewitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. In die Gegenfahrbahn geraten Der 69-jährige Unfallverursacher kam aus ungeklärten Gründen mit seinem SUV mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.