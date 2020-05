Automobilindustrie in MV : Flamm Aerotec schließt Produktion in Laage

Die Krise in der Automobilindustrie werde seit diesem März durch die Corona-Krise signifikant verschärft.

Avatar_prignitzer von Joachim Mangler

12. Mai 2020, 14:10 Uhr

Der Automobilzulieferer Flamm Aerotec wird zum 31. Dezember dieses Jahres sein Produktionswerk in Laage mit über 100 Beschäftigten schließen. Die bereits seit fast zehn Jahren anhaltende Verlustsituation mache diesen Schritt unumgänglich, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Krise in der Automobilindustrie werde seit diesem März durch die Corona-Krise signifikant verschärft.

Keine Auswirkungen auf den Standort Schwerin

Es werde deshalb erwartet, dass der Absatz kurzfristig um mindestens 50 Prozent, mittelfristig um mindestens 20 Prozent sinken wird. Die Schließung habe keine Auswirkungen auf den Standort der Flamm Aerotec in Schwerin.

Wie das Unternehmen berichtete, war das Werk 1996 gegründet worden.

Flamm Aerotec sei Spezialist für hochkomplexe kaltfließgepresste Komponenten aus Aluminium für die nationale und internationale Automobilindustrie. Allerdings sei dieses Segment nie profitabel gewesen. Trotz Investitionen von rund sechs Millionen Euro seit 2016 sei in den vergangenen zwei Jahren ein zweistelliger Millionenverlust erwirtschaftet worden.

Nach Gesprächen mit Kunden und Marktanalysen sei klar gewesen, dass wegen der Stärke der Wettbewerber keine positive Perspektive entwickelt werden kann, hieß es. Die Geschäftsführung werde mit dem Betriebsrat in Gespräche eintreten, um eine sozialverträgliche Vereinbarung für die Beschäftigten abzuschließen.