Schäden an Autobahnbrücke : B103 zwischen Laage und Güstrow gesperrt

Die Brücke der Bundesstraße 103 über die Autobahn 19 an der Anschlussstelle Laage ist seit Donnerstagnachmittag voll gesperrt.

Laage | Grund sind Schäden, die sich zuletzt verschlimmert hätten, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Durch die Sperrung ist die direkte Verbindung zwischen Güstrow und Laage durch die B 103 unterbrochen. Ebenso sind Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Laage in bestimmte Richtungen nicht mehr möglich. Ausfahrten sind in Richtung Berlin mit Ziel...

