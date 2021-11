90 Jahre Bauwerk in Güstrow : Barlachs Atelierhaus wird eine Sonderausstellung gewidmet

In den Räumen der Barlachstiftung sind verschiedene Bereiche mit bisher ungesehenen Dokumenten und Ausstellungsstücken zur Geschichte des Atelierhauses entwickelt worden.

Güstrow | Das Atelierhaus Ernst Barlachs thront seit nunmehr 90 Jahren am Güstrower Inselsee. Auch viele Jahrzehnte nach dem Tod des berühmten Bildhauers und Schriftstellers zieht das Gebäude mit der wechselvollen Geschichte Kunstliebhaber aus der Region an. Zu diesem besonderen Geburtstag eröffnete die Ernst-Barlach-Stiftung am Sonntag eine vielfältige Sondera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.