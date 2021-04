Kolumne up Platt : Dei Maibom un Corona

Behrend Böckmann über den Maibaum und Corona. Eine kleine Maigeschichte auf Plattdeutsch.

Güstrow | Wecker besinnt sik nich an Tieden, as dat ganze Dörp an letzten Prilåbend denn Maibom mit'n Gräunkittel ut'n Holt hålen däd, dei Kinner em anputzten un dei Ollen 'n ierste Buddel Maibuck up'n Wech bröchten un an'n annern Dach mit 'n Mainägelken in't Knoplock nich mihr denn Maibom, sonnern denn Fahnen- un Muskantenblock achteran marschierten un œwer de...

