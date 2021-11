Ruchow : Benefiz-Punsch-Konzert fällt auf den ersten Adventssonntag

Anders als angekündigt findet das traditionelle Benefiz-Punsch-Konzert in der Ruchower Kirche nicht am 27. sondern am 28. November statt.

Ruchow | Was wären wir ohne unsere lieb gewordenen Traditionen? Der Advent rückt immer näher und damit auch das „Benefiz-Punsch-Konzert“ in der Ruchower Kirche. Nachdem das Konzert 2020 ausfallen musste, ist es nun für den ersten Adventssonntag, 28. November, um 17 Uhr geplant, so Stefanie von Laer, Vorsitzende des Fördervereins Historische Orgel zu Ruchow. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.