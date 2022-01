Infoveranstaltung in Güstrow : Tag der offenen Tür im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum

Die Abteilungsleiterinnen Bernadett Müller und Vivien Betzin werden über Ausbildungsinhalte informieren. Zudem können Besucher mit Schülern und Lehrern ins Gespräch kommen.

Güstrow | Interessierte und Bewerber für das Schuljahr 2022/2023 können sich am Sonnabend, 15. Januar, von 10 bis 12 Uhr am Tag der offenen Tür im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Rostock (RBB-LRO) in Güstrow umsehen und informieren. Ausbildung zum Erzieher, Heilerziehungspfleger und Sozialassistent Den Fokus legt die Einrichtung an ...

