Güstrow : Virtuelle Lesung in der Bücherei zum Frauentag

In der Uwe Johnson-Bibliothek präsentiert Autorin Ursula Hahnenberg „Die Rebellin“ über Lou Andreas-Salomé.

Güstrow | Sie war eine der schillerndsten Persönlichkeiten des späten Kaiserreichs und der Weimarer Republik: die Schriftstellerin, Weltreisende und Psychoanalytikerin Lou Andreas-Salomé. Zum Internationalen Frauentag am Montag, 8. März, bietet die Uwe-Johnson-Bibliothek Güstrow ab 8 Uhr eine Lesung „on demand“, also auf Abruf, an. Autorin und Verlag steuern di...

