Hühnerkot wird zu grünem Treibstoff : Keine Skepsis mehr zu Umrüstung der Bioenergieanlage in Güstrow

Die öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen steht bevor. Die Fraktionen der Güstrower Stadtvertretung sehen ihre Fragen zur Umstellung der Anlage in Suckow durch das Unternehmen Envi Tec Biogas als beantwortet.

Güstrow | Nun ist es so weit: Der Antrag für die Umstellung der Bioenergieanlage in Güstrow wird ausgelegt. Wo vorher Biogas zu Biomethan verarbeitet wurde, soll in Suckow tierisches Material, nämlich Hühnertrockenkot aus Niedersachsen, zu grünem Treibstoff für den Schwerlastverkehr verarbeitet werden. Die Unterlagen zum Genehmigungsverfahren werden für die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.