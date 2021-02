Stadtmuseum Güstrow : Ein Güstrower in Florenz

Güstrower Museumsleiterin arbeitet an italienisch-deutscher Künstler-Biografie über Otto Vermehren

Güstrow | Den Künstler Otto Vermehren (1861 bis 1917) kennt heute in Deutschland kaum noch jemand. Doch in Italien ist der Güstrower umso berühmter. Um 1900 wurde Vermehren als erster Deutscher überhaupt Direktor der Restaurierungswerkstätten in den Uffizien Flor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.