Unternehmer des Jahres 2021 : Güstrow nominiert zwei Firmen aus der Stadt

Die Stadt schlägt die Unternehmen Brinkmann GmbH sowie Tools for Composite GmbH vor.

Güstrow | Die Barlachstadt Güstrow hat für den landesweiten Wettbewerb „Unternehmer des Jahres in MV 2021“ die Güstrower Unternehmen Brinkmann GmbH sowie die Tools for Composite GmbH nominiert. Tools for Composite ist ein Systemlieferant für individuelle Composite-Bauteile – vom Prototypen bis zur Serienfertigung. Nomniniert wurde das Güstrower Unternehmen von ...

